Политолог не исключил начало торговой войны между США и Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде ввести 25%-ные пошлины на товары, ввозимые из этой страны. Это, в свою очередь, в дальнейшем может привести к полномасштабной торговой войне между странами. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.

«Экономика Канады меньше американской, она пострадает от торговых войн сильнее. Канада, допускаю, перекроет поставки энергоносителей, электроэнергии в США», — сказал Дудаков в беседе с NEWS.ru.

По его мнению, проблем в этом случае будет много для обеих сторон.

Ранее Трамп неоднократно призывал Канаду войти в состав США, став 51-штатом страны.

В ноябре прошлого года в США состоялись президентские выборы, убедительную победу на которых одержал Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп вступит в должность главы государства 20 января.