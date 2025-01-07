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Политолог не исключил начало торговой войны между США и Канадой
Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил Канаде ввести 25%-ные пошлины на товары, ввозимые из этой страны. Это, в свою очередь, в дальнейшем может привести к полномасштабной торговой войне между странами. Такое мнение выразил политолог-американист Малек Дудаков.
«Экономика Канады меньше американской, она пострадает от торговых войн сильнее. Канада, допускаю, перекроет поставки энергоносителей, электроэнергии в США», — сказал Дудаков в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, проблем в этом случае будет много для обеих сторон.
Ранее Трамп неоднократно призывал Канаду войти в состав США, став 51-штатом страны.
В ноябре прошлого года в США состоялись президентские выборы, убедительную победу на которых одержал Трамп. Он набрал 312 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп вступит в должность главы государства 20 января.
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