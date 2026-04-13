Политолог назвала маловероятной блокаду Ормузского пролива, объявленную Трампом

Политолог-востоковед Каринэ Геворгян в беседе с «Радио 1» заявила, что резкое заявление Дональда Трампа о полной блокировке Ормузского пролива технически маловероятно. По ее словам, американские военные суда опасаются приближаться к иранским берегам, и непонятно, как Трамп собирается блокировать пролив, если фактически его уже заблокировали иранцы. Это мало соотносится с реальной ситуацией, отметила эксперт.

Геворгян пояснила, что максимальные возможности США сейчас ограничены действиями в Аравийском море. Попытка остановить танкеры с иранской нефтью фактически означает блокаду Индии и Китая, которые продолжают покупать это сырье.

По мнению аналитиков, перемирие, объявленное ранее, было лишь тактической паузой. Политолог отметила, что обстановка в регионе накаляется: израильская армия уже наносит удары по территории Ливана, поступают сообщения о том, что военное командование получило приказ готовиться к возобновлению полномасштабной операции против Ирана. Удары тактическим ядерным оружием бессмысленны, а для серьезной наземной операции нужен минимум миллион человек, которого у США нет. Сейчас Иран находится в доминирующей позиции – уязвимый, с потерями, но не проигрывающий, добавила Геворгян.

Иранская делегация уже покинула Исламабад. Хотя в пакистанской столице остаются эмиссары Белого дома Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, перспективы возобновления диалога туманны. Геворгян объяснила, что иранская сторона не воспринимает их как серьезных переговорщиков, поскольку о чем бы с ними ни договориться, они не являются ответственными лицами, которые могут дать гарантии исполнения этих договоров.

Таким образом, регион стоит на пороге нового витка военного противостояния, а дипломатические возможности пока полностью исчерпаны.