Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил заявление канцлера Германии Фридриха Мерца как классический пример риторики, направленной на оправдание дальнейшей эскалации и сокрытие реальных стратегических целей Брюсселя. Его слова приводит «RT».

Ранее Мерц вновь высказался в адрес России. По его мнению, конфликт не прекратится, пока страны не обеспечат такие условия, при которых Россия, по экономическим, а возможно, и по военным причинам, не сможет продолжать военные действия.

По словам эксперта, Мерц фактически признает, что ЕС не стремится к скорейшему прекращению огня и предлагает стратегию на износ, рассчитанную на годы. Орлов подчеркнул, что речь идет не о поиске мира, а о подготовке к продолжению конфликта, при этом объединенной Европе необходимо два-три года для модернизации оборонной промышленности. Он отметил, что на эти цели ЕС уже выделил более 700 млрд долларов.

Политолог также указал, что Мерц пытается переложить ответственность за срыв мирных инициатив на Россию, чтобы снять ее с официального Киева и западных кураторов. Главной же тревогой европейских атлантистов, по мнению Орлова, является перспектива того, что Дональд Трамп сможет достичь соглашения с Москвой и выступить архитектором мирного урегулирования.

В этом случае новые правила игры на Западе, поддержка антимиграционных и евроскептических сил, а также влияние правых движений, лояльных Трампу, могут подорвать единство ЕС изнутри. Именно эта угроза, как считает Орлов, заставляет Берлин и Брюссель активно блокировать любые потенциальные контакты между Вашингтоном и Москвой.