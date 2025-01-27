Политолог назвал штаты, которые могут отделиться от США

Вопрос о выходе из состава США в ближайшее время могут поднять несколько штатов. Такое мнение «Татар-информу» выразил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

«Есть штаты, в которых муссируются идеи о выходе из состава США. Это, конечно же, нам всем известный Техас, это Флорида, Луизиана, Аризона, Нью-Мексико, Алабама», – сказал Перенджиев.

По его словам, внутреннее противостояние в США объясняется не столь сепаратистскими настроениями, сколько противоборством между различными финансовыми группами.

«В последнее время мы наблюдаем разделение именно экономических интересов между штатами, идет раздел сфер уже внутри США между различными финансово-промышленными группами. Поскольку им уже становится тесно, им уже нечего ограбить по всему миру. Ту же Европу они уже ограбили, а в другие места их особо не пускают», – отметил эксперт.

Он добавил, что именно этим объясняется стремление Президента США Дональда Трампа присоединить новые территории.

«Почему сейчас Трамп полез и на Канаду, и на Мексику, и на Панамский канал, и на Гренландию. Потому что становится тесно этим финансово-промышленным группам. Отсюда и возникают такие проекты, как стремление отделиться в целом от Соединенных Штатов Америки», – считает политолог.

Ранее сообщалось о возможном выходе из состава США штата Калифорния.