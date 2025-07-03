Политолог назвал последствия ужесточения миграционной политики в РФ

В Госдуме обсуждается усиление финансовых требований к иностранным гражданам, проживающим в России. Помимо планируемого повышения госпошлин, предлагается ввести депозит на случай депортации и обязательное добровольное медицинское страхование (ДМС). Инициаторы предложения считают, что государственный бюджет не должен покрывать затраты на возвращение мигрантов и их лечение.

С 1 сентября 2025 года в стране начнет действовать цифровой учет иностранцев, что позволит более эффективно контролировать миграционные процессы и повысить ответственность приезжих.

Владимир Волох, член Совета при президенте по межнациональным отношениям и профессор Государственного университета управления, в интервью радиостанции «Радио 1» подчеркнул, что эти меры нельзя воспринимать как ужесточение, скорее как оптимизацию и модернизацию государственной миграционной политики.

«Большая часть недавно принятых нормативных актов направлена на повышение эффективности и внедрение современных цифровых технологий учета мигрантов», – отметил эксперт.

Волох также добавил, что Россия намерена строго придерживаться как международных обязательств, так и внутреннего законодательства, что минимизирует риски возникновения международных конфликтов по миграционным вопросам.

«Соблюдение законности – это общее требование как для властей, так и для всех граждан и иностранных посетителей», – подчеркнул он.

По его словам, 2025 год станет знаковым для миграционной системы благодаря изменению порядка въезда, регистрации и трудоустройства иностранных граждан. Создание цифрового профиля мигранта – это прогрессивный шаг, который позволит России не только улучшить внутреннее управление, но и стать примером для других стран в области миграционной политики.