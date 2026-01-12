Москве необходимо продолжать диалог с Соединенными Штатами, несмотря на сложные обстоятельства, поскольку это важно для достижения стратегических целей страны. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1».

По мнению эксперта, США по-прежнему воспринимают себя как глобального гегемона, исходят из ощущения собственной безнаказанности и считают допустимым для себя то, что не позволено другим государствам.

Ежов отметил, что такая позиция принимается многими международными игроками, включая страны Европы, и в итоге формирует систему двойных стандартов.

Политолог обратил внимание, что формальных оснований для введения санкций против Соединенных Штатов существует немало, однако они не используются именно из-за действия этих двойных стандартов. При этом он подчеркнул, что разрыв диалога с Вашингтоном был бы контрпродуктивным для России и принес бы больше негативных последствий, чем выгод.

Эксперт также напомнил, что Россия четко обозначила свою цель – достижение прочного и устойчивого мира, а путь к этому, по его словам, лежит через сложные дипломатические процессы и продолжение политического диалога.