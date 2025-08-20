news_header_top
Общество 20 августа 2025 18:48

Политолог Михаил Виноградов назвал факторы успеха Татарстана

Татарстан на протяжении многих лет называется лидером по многим направлениям в России. Можно выделить ряд факторов такого успеха. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Первое – это продуманность, система и умение смотреть за трендами. Второе – политическая активность. Третье – здесь понимают, что важно не чинить то, что не работает, а понять, почему это происходит. И четвертое – определенного рода везение. Бывает, что в регионе все делается по уму, но не достигают успеха. Татарстан здесь интересен тем, что удерживает статус одного из лучших регионов», – заявил эксперт.

По его мнению, интересной остается и ставка Татарстана на будущее. В пример он привел Иннополис, который многие считали авантюрой при его основании, а в итоге получился современный большой город, способный задавать тренды.

