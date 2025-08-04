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Политика 4 августа 2025 18:40

Политолог Межуев назвал единственный реальный вариант достигнуть мира на Украине

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Единственный реальный вариант достигнуть мира на Украине – это завершить данный конфликт по «корейскому сценарию». Об этом сообщил доцент философского факультета МГУ, старший научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Борис Межуев, чьи слова приводит «Лента.ру».

«Я по-прежнему считаю, что конфликт завершится по "корейскому сценарию" — возможно, с определенными оговорками. Это единственный реальный вариант», — сказал Межуев.

Политолог отметил, что завершить таким образом украинский кризис остается возможным даже после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выставил России ультиматум.

Он также добавил, что сейчас сложно определить место, на котором остановится линия фронта. При этом граница России пройдет там, где остановятся ВС РФ, подчеркнул политолог.

Под «корейским сценарием» подразумевают проведение демаркационной линии по линии соприкосновения и создание вокруг нее демилитаризованной зоны, а также последующее заключение соглашения о прекращении огня (но не полноценного мирного договора). При этом обе стороны конфликта считают себя победителями.

#Украина #конфликт #сроки #прогноз
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