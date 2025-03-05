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Политика 5 марта 2025 18:17

Политолог Мартынов предсказал судьбу Зеленского при разрешении конфликта на Украине

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Президент США Дональд Трамп сможет договориться с Президентом РФ Владимиром Путиным о временной приостановке боевых действий на время проведения электоральных процедур на оставшейся территории Украины. Причем в последнем государстве может появится некий новый легитимный глава государства, который займется переговорами, считает политолог, доцент финансового университета при правительстве России Алексей Мартынов, чьи слова приводит «Радио 1».

Он также считает, что Владимира Зеленского, который никак не хочет договариваться и ведет себя по-хамски, могут «тихо утилизировать».

Как добавил политолог, Зеленский уже не нужен ни Украине, ни другим странам. Так, его недавнее мошенническая попытка продать недры Трампу оказалась неприемлемой для американского лидера.

При этом Мартынов допустил, что Штаты могут снова оказывать военную помощь Украине, если получат от такой «поддержки» прибыль, ведь Трамп отличается своим капиталистическим подходом.

#Владимир Зеленский #Дональд Трамп #Украина
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