Политолог Марков объяснил, почему Трамп не будет вводить новые санкции против РФ

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В своем заявлении президент США Дональд Трамп не будет вводить санкции против России. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Сергей Марков.

Ранее американский лидер в интервью телеканалу NBC News пообещал выступить с серьезным заявлением по РФ в понедельник, 14 июля. Он не стал уточнять подробности, но добавил, что «разочарован в России».

«Я не думаю, что это будут санкции, потому что введение новых санкций против России было бы блокированием отношений. Я думаю, что он будет угрожать возможностью введения санкций, но это все останется на уровне угроз», – сказал собеседник информагентства.