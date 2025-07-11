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Общество 11 июля 2025 10:35

Политолог Марков объяснил, почему Трамп не будет вводить новые санкции против РФ

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Политолог Марков объяснил, почему Трамп не будет вводить новые санкции против РФ
Фото: сайт Кремля

В своем заявлении президент США Дональд Трамп не будет вводить санкции против России. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Сергей Марков.

Ранее американский лидер в интервью телеканалу NBC News пообещал выступить с серьезным заявлением по РФ в понедельник, 14 июля. Он не стал уточнять подробности, но добавил, что «разочарован в России».

«Я не думаю, что это будут санкции, потому что введение новых санкций против России было бы блокированием отношений. Я думаю, что он будет угрожать возможностью введения санкций, но это все останется на уровне угроз», – сказал собеседник информагентства.

#Дональд Трамп #заявление #Россия #санкции
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