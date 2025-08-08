Марков: Визит Короля Малайзии в РТ указывает на значимость республики в исламском мире

Визит короля Малайзии Ибрагима Искандара в Казань стал ярким подтверждением роли Татарстана как стратегического культурного, религиозного и экономического «моста» России в отношениях с исламским миром. В этом большая заслуга принадлежит Раису РТ Рустаму Минниханову. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам основой такой роли Татарстана стало культурно-религиозное сходство республики с исламским миром.

«Малайзия – страна с исламским населением, и Татарстан – также регион, где преобладает исламское население. Именно это и создает общность понимания, так сказать, общей судьбы народов, которые приняли ислам», – уверен политолог.

Напомним, Король Малайзии Ибрагим Искандар прибыл в Казань сегодня утром. Этот визит в столицу Татарстана стал частью его первого официального визита в Россию.

Марков обратил внимание и на экономические параллели. По его словам, Малайзия – интенсивно развивающаяся страна.

«Татарстан – один из наиболее экономически быстро развивающихся регионов России. Я вижу в этом потенциал для конкретного сотрудничества», – подметил политолог.

Особо эксперт выделил геополитический контекст визита. «Малайзия считается одним из союзников Китая, а Китай считается одним из союзников России, поэтому сближение с Малайзией означает еще и укрепление отношений между Россией и Китаем», – заметил спикер.