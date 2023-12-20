Политолог Марков объяснил, почему так много стран выступило против России в ГА ООН

Сергей Марков

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Российский политолог Сергей Марков прокомментировал «Татар-информу» голосование против резолюции о борьбе с героизацией нацизма, которую Россия представила в Генеральной Ассамблее ООН.

Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 118 стран, воздержались 14, против выступили 49, в основном ― государства Запада. Из постсоветских стран против выступили Украина, государства Балтии, Молдова и Грузия.

«Многие против, многие и не проголосовали. А вообще дело в том, что страны НАТО приняли решение не голосовать за российские предложения никогда, даже если Россия предложит резолюцию о том, что нужно бороться с потеплением климата, или даже о том, что Луна — это спутник Земли. Они всегда будут голосовать против», — выразил уверенность собеседник агентства.

Сергей Марков подчеркнул, что это общее решение государств Запада, направленное на то, чтобы Россия тотально замолчала. Также в рамках этого же решения сейчас недружественные страны реализуют другое важное решение, смысл которого ― исключить РФ из руководящих органов всех международных организаций.

«Они же знают, что Россия права. У них единственная возможность выиграть дискуссию с Россией в международном пространстве — это запретить России говорить, поэтому они запрещают работать российским СМИ», — поделился политолог своим пониманием ситуации.