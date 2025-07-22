Политолог Марков назвал последствия выхода США из ЮНЕСКО

Выход США из состава членов ЮНЕСКО серьезно повлияет на работу организации. Об этом «Татар-информу» сообщил политолог Сергей Марков.

Ранее сообщалось, что США перестанут быть полноправным членом ЮНЕСКО с 31 декабря 2026 года. Об этом руководство организации проинформировал Госдеп.

«Выход Соединенных Штатов серьезно повлияет на работу ЮНЕСКО, поскольку США вносят большой финансовый вклад в работу данной организации, а именно до 25%. Однако чудовищные деньги там тратятся на бюрократические действия. И вот (Президент США Дональд – прим. Т-и) Трамп решил, что все, хватит», – сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что сейчас огромное количество чиновников из ООН, являясь уроженцами Индонезии и других стран, живут в США, а другая существенная часть этих госслужащих – кадровые разведчики Штатов.

«Но США не нужно такое количество разведчиков», – обратил внимание политолог.