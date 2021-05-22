news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
22 мая 2021  15:18

Политолог Кузник: Встречу Лаврова и Блинкена можно считать успехом

news_top_970_100

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшиеся в Рейкьявике, можно считать успешными на фоне значительного спада в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, сообщает ТАСС. 

«Отношения между США и Россией достигли настолько низкого уровня, что даже сам факт того, что Блинкен и Лавров не подрались и не обменялись ругательствами на этой встрече в Исландии, уже следует считать достаточно успешным исходом», — сказал Кузник. 

Учитывая крайнее обострение в отношениях между Россией и США и все накопившиеся проблемы, многие опасались, что встреча Лаврова и Блинкена пройдет в негативной атмосфере, подчеркнул политолог. 

Эксперт напомнил, как ранее состоялась встреча Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом Госсовета КНР Ван И и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в Анкоридже. Тогда Блинкен начал переговоры с обвинений в адрес Пекина, на что получил крайне жесткий ответ со стороны китайской делегации.

В случае с Сергеем Лавровым китайский сценарий не повторился, поскольку руководитель МИД РФ заранее предостерег, что Россия вслед за Китаем не станет терпеть подобных проявлений американского высокомерия. Блинкен и Байден, вероятно, восприняли это сообщение, считает эксперт.

Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась 19 мая в столице Исландии — Рейкьявике.  В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы и проблемы двустороннего сотрудничества.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное