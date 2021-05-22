Политолог Кузник: Встречу Лаврова и Блинкена можно считать успехом

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, состоявшиеся в Рейкьявике, можно считать успешными на фоне значительного спада в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Такое мнение высказал директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник, сообщает ТАСС.

«Отношения между США и Россией достигли настолько низкого уровня, что даже сам факт того, что Блинкен и Лавров не подрались и не обменялись ругательствами на этой встрече в Исландии, уже следует считать достаточно успешным исходом», — сказал Кузник.



Учитывая крайнее обострение в отношениях между Россией и США и все накопившиеся проблемы, многие опасались, что встреча Лаврова и Блинкена пройдет в негативной атмосфере, подчеркнул политолог.



Эксперт напомнил, как ранее состоялась встреча Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с членом Госсовета КНР Ван И и главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в Анкоридже. Тогда Блинкен начал переговоры с обвинений в адрес Пекина, на что получил крайне жесткий ответ со стороны китайской делегации.



В случае с Сергеем Лавровым китайский сценарий не повторился, поскольку руководитель МИД РФ заранее предостерег, что Россия вслед за Китаем не станет терпеть подобных проявлений американского высокомерия. Блинкен и Байден, вероятно, восприняли это сообщение, считает эксперт.



Напомним, встреча Лаврова и Блинкена состоялась 19 мая в столице Исландии — Рейкьявике. В ходе переговоров руководители внешнеполитических ведомств обсудили вопросы и проблемы двустороннего сотрудничества.