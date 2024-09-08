Политолог Кутилов о выборах в Госсовет: Явка высокая, ожидания самые позитивные

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Выборы депутатов Госсовета Татарстана проходят спокойно, при высокой явке избирателей. Об этом политолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов заявил на пресс-конференции, посвященной ходу голосования.

«Мы видим, что в настоящий момент явка, которую объявляет официально ЦИК, соответствует обычной практике. Где-то в 10 часов утра 15% людей посещают избирательный участок. Это вкладывается в обычную нормальную практику. Явно мы имеем дело с высокой активностью избирателей на участках», — отметил политолог.

По его словам, в Татарстане на данный момент нарушения на участках не зафиксированы.

«Пока можем сказать, что всё проходит штатно. Явка высокая, и само голосование проходит в обычном режиме. Ожидания самые позитивные и хорошие», — сказал Кутилов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва проходят сегодня, 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. ЦИК Татарстана зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что свой голос отдали Раис РТ Рустам Минниханов и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. К полудню на выборах в Госсовет Татарстана проголосовали 32,2% избирателей.