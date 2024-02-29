Политолог Кутилов о послании Путина: «Предельно конкретное, максимально актуальное»

Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, как и ожидалось, носило программный характер — это план на ближайшие шесть лет по ключевым приоритетам для страны. Послание было предельно конкретным и максимально актуальным, содержало ответы только на те вопросы, которые реально беспокоят граждан страны. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал политолог, генеральный директор АМК «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

По мнению политконсультанта, Президент коснулся как глобальных вопросов (в частности, о будущем взаимоотношений с США), так и очень простых, даже бытовых тем (например, возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов).

«Ключевым, конечно, был социальный блок: поддержка семей и многодетных, социальный контракт, активное и качественное долголетие, развитие образования, здравоохранения и культуры», — подчеркнул Владимир Кутилов.

Помимо прочего, Путин заявил новую структуру национальных проектов. За шесть лет перед страной встали новые задачи, появились новые вызовы. Новые нацпроекты призваны эти задачи решить — это «Кадры», «Экономика данных», «Молодежь России», «Семья» и другие.

«Я считаю, что через две недели, когда граждане придут на избирательные участки, им будет полностью понятно, за что они голосуют, какой план работы власти впереди. Это тот недостающий элемент мозаики, который цементирует то народное единство и консенсус, которые сегодня сложились в обществе по вопросу будущего России», — заключил собеседник агентства.