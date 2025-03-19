Политолог Крутаков рассказал, как Россия играет с США по своим правилам

В 1972 году США «оторвали» Китай от СССР, подняли КНР, а сегодня американские власти смотрят на китайцев, как на диаполитических противников. При этом России сейчас Штаты пытаются предложить аналогичную сделку — купить и оторвать от Китая. Об этом заявил политолог Леонид Крутаков, комментируя итоги переговоров Президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Но Россия понимает американскую игру и не идет на эти уловочки, а играет серьезно. Даже громогласное заявление Трампа о прекращении ударов на 30 дней по энергообъектам выгодно прежде всего России, не Украине», — цитирует эксперта «Радио 1».

Политолог подчеркнул, что Россия не бежит навстречу Трампу с распростертыми объятиями, поскольку осознает ситуативность игры. Наша страна, по его словам, нужна Штатам в качестве союзника или, как минимум, не союзник Китаю.

Однако власти РФ понимают стратегию Запада и при переговорах отстаивают свои позиции, резюмировал эксперт.