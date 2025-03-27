Экономист Колташов: Весомую роль в развитии Татарстана сыграл Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан в последние годы сохраняет лидирующие позиции среди российских регионов по экономическому развитию, и в этом большая заслуга Раиса РТ Рустама Минниханова. Таким мнением с «Татар-информом» поделился директор Института нового общества Василий Колташов.

По его словам, республика имеет весомые перспективы в развитии, в регионе наблюдается низкий уровень безработицы, а также активно развивается туристический сектор.

Колташов напомнил, что в октябре в Казани на высоком уровне прошел саммит БРИКС, который стал крупнейшим международным мероприятием на планете. По его мнению, столица РТ в период проведения этого политического события предстала во всей красоте, а Татарстан смог показать гостям как текущее экономическое развитие, так и свой потенциал.

«Значение Татарстана в России достаточно большое как в научной, так и в промышленной и других сферах», - подчеркнул эксперт.

Он также выразил уверенность, что руководство Татарстана продолжит работать над развитием социальной сферы, и республика станет еще лучше.