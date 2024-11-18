Политолог Колташов рассказал, чего ждать от саммита G20

Василий Колташов

Фото: Telegram-канал Василия Колташова

Ожидать от саммита «Большой двадцатки» принятия значимых решений не стоит. Такое мнение «Татар-информу» выразил руководитель Центра экономических исследований, директор Института нового общества Василий Колташов.

«"Большая двадцатка" никак не отразится на мироустройстве, в том смысле, что она не будет иметь никаких позитивных последствий. G20 – это парализованный орган, "Двадцатка" разделена на две группы по 10 стран. Первая из них во главе с США не может заставить развивающиеся страны жить по своим правилам. США сейчас ведут войну против России, европейские сателлиты их в этом поддерживают. Также Запад ведет торговую войну с Китаем. Соответственно, какой диалог в таких условиях возможен? Сегодня на "Двадцатке" сложилась ситуация, когда обсуждать и нечего», – считает Колташов.

Но в то же время, по его словам, на саммите могут вестись переговоры вне формальной повестки. В рамках таких встреч возможны некоторые договоренности, но не в рамках G20.

«Как прошлый саммит "Большой двадцатки" показал свою несостоятельность, так и нынешний, по всей видимости, продемонстрирует то же самое. "Двадцатка" не может быть состоятельной в условиях поляризации мира и наличия противоречий между старыми центрами и новыми. В этих условиях роль БРИКС существенно возрастает», – заключил он.

Саммит G20 пройдет 18-19 ноября в Бразилии. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.