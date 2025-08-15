Политолог Колташов не исключил отставку Зеленского после саммита на Аляске

Сегодня на Аляске пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Предполагается, что главным вопросом обсуждений станет урегулирование конфликта в Украине. О том, какие еще темы могут обсудить главы государств, корреспонденту «Татар-информа» рассказал политолог, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Возможно, будет выработана формула окончания данного конфликта. Скорее всего, здесь будет вовлечена российская экономика, и американцы получат какие-либо инвестиционные возможности, взамен они откажутся от Украины», – подчеркнул Колташов.

Также эксперт заявил, что после саммита на Украине смогут пройти свободные выборы под руководством ООН, а политзаключенные будут освобождены. Есть вероятность, что на саммите главы стран решат вопросы и по восстановлению торговых отношений России и США, культурных и спортивных мероприятий между государствами.

«Власть должна быть сменена на Украине, а дальше должен быть запущен мирный процесс. Помимо этого, США смогут объявить и о разморозке российских активов, о возобновлении авиационного сообщения», – отметил политолог.

Эксперт предрек крах режима Зеленского, и переговоры на Аляске могут стать началом этого.

«Россия от демилитаризации и денацификации не откажется ни в коем случае. Никакой антироссийской Украины в будущем быть не должно, т. е. она должна прекратить свое существование в таком образе», – утверждает он.