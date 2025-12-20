Политолог Коктыш: компромисс по конфликту на Украине в эти выходные маловероятен

Вероятность достижения компромисса по конфликту на Украине в ближайшие выходные крайне низка, заявил политолог-международник, доктор политических наук и профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа пока не намерена оказывать жесткое давление на Киев.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия и Украина могут согласовать условия прекращения конфликта во время переговоров в Майами, которые пройдут в эти выходные. Украинская делегация уже прибыла в США и провела встречи с представителями Америки и Европы.

Коктыш отметил, что заявление Рубио носит скорее политический характер и не отражает реального состояния переговоров. Он подчеркнул, что сенатор не является ключевым переговорщиком по урегулированию конфликта.

«Компромисс возможен только в случае, если США смогут жестко поставить Киев на место. Но пока не складывается впечатления, что это получается реально», – сказал политолог в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что у Вашингтона есть все инструменты, чтобы давить на киевский режим, однако активные действия вряд ли последуют в ближайшее время.

«Украина представляет собой большой чемодан с компроматом по разворовыванию американских и европейских денег. Администрация Трампа будет превращать это в реальные уголовные дела. Но делать они это начнут не раньше лета, когда будет понятно, кто из демократов заявится на предвыборную кампанию и выйдет в лидеры и кого именно из них нужно сажать в тюрьму. Тайминг будет, скорее всего, такой», – пояснил Коктыш.