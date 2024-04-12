Политолог: Киев мечтает о мире, но его полностью контролирует западная партия войны

Киев мечтает о мире, но не Президент и Правительство Украины принимают решение в этом вопросе. Они находятся под полным контролем Запада. Об этом в беседе с «Татар-информом» сказал политолог Сергей Марков.

«Киев мечтает о мире, да, но не Киев принимает решение. Киевский режим, Зеленский и все прочие находятся под полным контролем партии войны в Штатах, Британии. Поэтому как им скажут, так они и отреагируют. Пока им сказали: "Быть против всех мирных переговоров". Ну, вот они соответственно против всех мирных переговоров. Пока они за милитаризацию, за то, чтобы им оружие дали», – отметил эксперт, комментируя вопрос, как отреагируют в Киеве на переговоры Президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, во время которых прозвучала идея вернуться к Стамбульскому проекту мирного соглашения между Россией и Украиной.

Подробнее читайте в материале «Татар-информа» «О чем говорили Путин и Лукашенко в Москве: возможен ли „Стамбульский проект 2.0“?».