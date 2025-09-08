Политолог Калачев объяснил, к чему приведут протесты оппозиции в Турции

Фото: © «Татар-информ»

Митинг и призывы оппозиционной партии CHP в Турции не приведут к смене власти в стране. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Ранее сообщалось, что в Турции оппозиция призвала граждан выходить на улицы. «Мы призываем всех прийти в наше стамбульское отделение, чтобы защитить демократию, справедливость и свою волю», заявил лидер оппозиционной партии CHP Озгюр Озель. На этом фоне турецкие власти уже начали замедлять интернет в стране.

«Для (Президента Турции Реджепа Тайипа) Эрдогана это закончится ничем: митинги постепенно рассосутся. Понятно, что рейтинг действующего президента Турции не настолько высок, как ему хотелось бы, и почти половина жителей страны не поддерживает его, однако Эрдоган планирует выстроить такую систему, где его партия будет системообразующей. Да, с одной стороны, у Эрдогана есть сторонники среди жителей сельской местности и малых городов, а у оппозиции – в крупных городах, в том числе в Стамбуле и Анкаре, но есть ли у оппозиции план действий? К тому же речи об организационном перехвате власти речи не идет, так как после попытки военного переворота (2016 года) Эрдоган всех зачистил», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что оппозиция может требовать проведения досрочных выборов, но в данном вопросе вытекают юридические проблемы.

«Турция – страна демократическая, и любые перемены возможны только через выборы. И, скорее всего, здесь у Эрдогана получится взять верх. К тому же мне кажется, что действующий лидер давно готовился к происходящим событиям и этот "матч" останется за ним», – резюмировал политолог.