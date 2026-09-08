Политолог Гришанов заявил об отсутствии запроса на мир на Украине

Одно из основных препятствий для продвижения переговоров по Украине – отсутствие внутреннего запроса на мир в украинском обществе. Об этом сообщил главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО, политолог Антон Гришанов в беседе с «Радио 1».

По его оценке, переговорный процесс продолжается, однако рассчитывать на быстрое завершение конфликта пока не стоит. Гришанов считает, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, остаются в силе, а сейчас ведется серьезная дипломатическая работа по поиску плана и дорожной карты дальнейших действий. Этот процесс, по мнению политолога, может занять еще достаточно много времени.

Эксперт также связал дальнейшее развитие ситуации с позицией Киева. По его мнению, украинское руководство сохраняет прежние ожидания и рассчитывает на поддержку своих зарубежных партнеров, что создает дополнительные препятствия для переговоров.

Гришанов усомнился, что Европа сможет полностью компенсировать Киеву потерю американской поддержки, если Вашингтон решит сократить или прекратить помощь. По его оценке, в вопросах предоставления разведданных, военных поставок и возможностей военно-промышленного комплекса европейские страны в обозримой перспективе не смогут заменить США ни в краткосрочном, ни в среднесрочном периоде.

При этом политолог обратил внимание на двойственность позиции Трампа. По его мнению, американский президент не стремится слишком резко отказываться от сотрудничества с Киевом, поскольку в таком случае может столкнуться с обвинениями со стороны сторонников жесткой внешнеполитической линии в Республиканской партии в «сдаче Украины».

Одной из главных причин отсутствия серьезных сдвигов Гришанов назвал позицию Владимира Зеленского, который, по мнению эксперта, чувствует себя уверенно из-за отсутствия общественного давления внутри страны. Политолог отметил, что украинцы выходят на акции против коррупции, однако аналогичных массовых выступлений с требованием мира не происходит.

По оценке Гришанова, существенных изменений в переговорном процессе не стоит ожидать до появления на Украине общественного запроса на переговоры. Ситуация, как считает эксперт, может измениться под влиянием массовых выступлений или раскола среди украинских элит, который пока, по его мнению, не достиг критического уровня.

Гришанов также заявил, что считает украинское общество в значительной степени радикализированным под влиянием пропаганды. По его мнению, для изменения общественных настроений в сторону поддержки мирного урегулирования потребуется время.