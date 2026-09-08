Политолог Гришанов объяснил осторожную позицию Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп оказался между сторонниками разных подходов к украинскому конфликту. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО, политолог Антон Гришанов.

Несмотря на публичные заявления о стремлении к миру, президент США действует осторожно. Политолог считает, что на его позицию влияет снижение рейтинга: Трамп не хочет, чтобы сторонники жесткой линии в Республиканской партии обвинили его в «сдаче Украины».

Эксперт отметил, что администрация Трампа продолжает сотрудничать с Киевом, хотя делает это не так прямолинейно, как администрация бывшего Президента США Джо Байдена. При этом значительная часть внимания американского лидера сейчас сосредоточена на Ближнем Востоке.

По оценке Гришанова, ситуация вокруг Ирана занимает большую часть американской внешнеполитической повестки, из-за чего украинский вопрос отошел на второй план. Политолог также считает, что администрация США не всегда эффективно реагирует на кризисы, часть которых, по его мнению, сама же инициировала. Кроме того, внутри Республиканской партии нет единства по внешнеполитическим вопросам.

Среди ключевых представителей американской администрации Гришанов назвал Марко Рубио, Пита Хегсета и Скотта Бессента. По его мнению, они не хотят вступать в конфликт с частью американского истеблишмента, которая поддерживала позицию покойного сенатора Линдси Грэма.

Политолог считает, что из-за внутренних разногласий Трампу будет сложно предпринять существенные шаги по украинскому вопросу. Для этого президенту США необходима поддержка собственной партии, которой, по оценке Гришанова, сейчас нет.

Эксперт также заявил, что Владимир Зеленский стремится продемонстрировать западным странам, что по-прежнему контролирует ситуацию и ему можно доверять поступающие Украине финансовые средства. При этом, по мнению Гришанова, на Западе нет единого представления о том, кто мог бы заменить Зеленского.

Политолог утверждает, что разные зарубежные центры влияния, среди которых он назвал Великобританию и американские спецслужбы, ориентируются на разных возможных кандидатов в Киеве, в том числе Михаила Федорова и Кирилла Буданова*.

По этой причине, считает эксперт, сценарий прямой смены политического лидера, характерный для некоторых эпизодов времен холодной войны, в нынешних условиях невозможен.

Говоря о мотивах Трампа, Гришанов обратил внимание на личные амбиции американского президента и его стремление войти в историю в качестве миротворца. По мнению политолога, Трамп хочет остаться в истории как президент, которому удалось остановить реальный вооруженный конфликт, и не хочет, чтобы его президентство воспринимали как неудачное.

В то же время Гришанов считает, что кризис вокруг Ирана и внутренние разногласия в Республиканской партии значительно осложняют эту задачу. По его оценке, добиться результата в те сроки, которые Трамп обещал своим избирателям, в нынешних условиях практически невозможно.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.