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Политолог Фельдман заявил, что Запад хочет наказать Грузию за отказ воевать с Россией
Запад был бы рад открыть против России второй фронт на Южном Кавказе. Так считает политолог Павел Фельдман, чьи слова приводит «Радио 1».
Эксперт уверен, что западные страны активно подталкивали Тбилиси к началу военных действий против Москвы и ее региональных союзников. Но руководители Грузии были мудрее и не ввязались в эту опасную авантюру. Сильнее всего давили на Грузию Соединенные Штаты и Великобритания. Они «откровенно шантажировали правящую партию „Грузинская мечта“ госпереворотом». Однако все их попытки оказались неудачными, подчеркнул Фельдман.
Теперь западники хотят наказать грузинское правительство за его стремление сохранить мир и суверенитет. Для этого они вводят санкции, чтобы надавить на экономику Грузии. Эксперт предположил, что такие действия могут подтолкнуть Грузию к расширению торговых отношений с Россией.
«Уже сейчас львиная доля грузинского экспорта идет в Россию. Жертвовать этим рынком ради мифического членства в ЕС Тбилиси не намерен», — резюмировал Фельдман.
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