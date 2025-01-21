Запад был бы рад открыть против России второй фронт на Южном Кавказе. Так считает политолог Павел Фельдман, чьи слова приводит «Радио 1».

Эксперт уверен, что западные страны активно подталкивали Тбилиси к началу военных действий против Москвы и ее региональных союзников. Но руководители Грузии были мудрее и не ввязались в эту опасную авантюру. Сильнее всего давили на Грузию Соединенные Штаты и Великобритания. Они «откровенно шантажировали правящую партию „Грузинская мечта“ госпереворотом». Однако все их попытки оказались неудачными, подчеркнул Фельдман.

Теперь западники хотят наказать грузинское правительство за его стремление сохранить мир и суверенитет. Для этого они вводят санкции, чтобы надавить на экономику Грузии. Эксперт предположил, что такие действия могут подтолкнуть Грузию к расширению торговых отношений с Россией.

«Уже сейчас львиная доля грузинского экспорта идет в Россию. Жертвовать этим рынком ради мифического членства в ЕС Тбилиси не намерен», — резюмировал Фельдман.