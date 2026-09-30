Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов в беседе с «Радио 1» назвал воссоединение новых регионов с Россией событием большого исторического масштаба. По его словам, оно имеет значение не только для внутренней политики страны, но и для международных отношений.

30 сентября в России отмечают памятную дату – День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Договоры о принятии этих территорий в состав страны подписали в Кремле 30 сентября 2022 года.

Эксперт охарактеризовал событие как эпохальное, знаковое и историческое, знаменующее торжество исторической справедливости. Политолог отметил, что важен не только сам факт воссоединения: после него начались процессы политико-правовой интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые требуют времени и продолжаются до сих пор.

Ежов подчеркнул, что присоединение новых субъектов нельзя рассматривать лишь как внутриполитическое событие. По его словам, происходящее вызвало большой интерес в мире и стало частью международной повестки. Эксперт связал воссоединение с событиями, которые развивались в Донбассе и на других территориях до сентября 2022 года, и заявил, что Россия в этой ситуации реализует миротворческую миссию. По мнению политолога, объединительные процессы открыли для жителей регионов возможности для улучшения жизни, чему способствуют культурная, историческая и духовная близость территорий с Россией.

Отвечая на вопрос об адаптации новых субъектов, Ежов признал наличие сложностей. Среди причин он назвал непризнание этих территорий многими государствами мира и продолжающиеся обстрелы со стороны Украины. По его словам, это не одномоментный процесс, и там нужно время. Он добавил, что дальнейшая интеграция требует последовательной работы, а решение о вхождении в состав России основывалось на воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ко Дню воссоединения в городах России проходят концерты, тематические уроки, выставки и встречи с общественными деятелями. Учреждения культуры и образования рассказывают об истории Донбасса и Новороссии, а городские пространства украшают материалами о единстве страны и поддержке новых регионов. Важной частью памятной даты остается волонтерская помощь: добровольцы доставляют продукты и лекарства, помогают с документами, работают в больницах и госпиталях.