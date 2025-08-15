Политолог Дудаков заявил о возможности сближения России и США после переговоров на Аляске

Фото: сайт Кремля

На переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будут обсуждаться три вопроса: ситуация в Украине, экономика и санкции, а также стратегическая безопасность. Таким мнением с корреспондентом «Татар-инфора» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

«Главы стран обсудят вопросы, связанные с экономикой, вторичные тарифы, санкции и возможность вести совместную кооперацию в разных сферах, включая освоение Арктики. Также это вопросы стратегической безопасности, то есть все, что касается продления или перезаключения договора СНВ-3 и разных других соглашений, которые были между нашей страной и Соединенными Штатами», – отметил Дудаков.

По мнению политолога, этот саммит сможет заметно сблизить Россию и США, но подобные переговоры пройдут и в будущем.

«Что касается сближения наших стран, то, безусловно, это первый важный шаг на пути нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами, но он, конечно, будет далеко не единственным. Я думаю, что еще понадобится долгая, кропотливая работа для того, чтобы к чему-то прийти нам и устранить все раздражители, которые есть в отношениях между нашими странами», – отметил эксперт.

Также Дудаков сообщил, что возможности Евросоюза и президента Украины Зеленского в данный момент сильно ограничены.

«Всей коммуникацией с Евросоюзом и с украинцами со стороны администрации Трампа занимается нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс. А он, в общем-то, давний критик и европейского правительства и украинского, с ним гораздо сложнее работать», – заключил политолог.