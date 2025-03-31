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Политика 31 марта 2025 15:18

Политолог Дудаков: Трамп настроен вменяемо к России, у него конфликт с Европой

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Не воспринимайте всерьез новости WSJ о том, что советники президента США Дональда Трампа негативно настроены к России. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, чьи слова приводит RT.

«Честно говоря, мне сложно представить, кто среди его советников является так уж резко негативно настроенным в отношении России», - сказал он.

Эксперт согласился с тем, что в Совете по нацбезопасности нет фанатов России, но для них основными конкурентами являются Китай и Иран.

«Я бы не стал так уж всерьёз воспринимать эту публикацию», — считает Дудаков.

Что касается самого Трампа, то он тоже настроен к РФ «вполне вменяемо» и хотел бы заключить большую сделку. Однако в этом вопросе он конфликтует с Европой и офисом Владимира Зеленского. Помимо этого, возможный раскол внутри Вашингтона тоже мешает американскому лидеру разрешить конфликт на Украине, рассуждает политолог.

«Но в среднесрочной перспективе я вполне допускаю, что мы к этому рано или поздно придём», — резюмировал он.

#Дональд Трамп #Россия #сотрудничество
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