Политолог Дегтярев назвал причины «войны» Трампа с USAID

47-й президент Дональд Трамп является сторонником «Realpolitik», считая, что сильная суверенная страна должна продвигать свои интересы как внутри государства, так и за рубежом. А с точки зрения либерального интервенционизма есть некие наднациональные, надгосударственные интересы. Сторонники данного течения полагают, что национальные интересы - очень узкие и разъединяют людей, а глобальные - объединяют. Однако подобные взгляды Трамп не разделяет. Так доктор политических наук Денис Дегтярев ответил на вопрос, почему американский лидер объявил войну Агентству по международному развитию (USAID) в Вашингтоне. Данная организация также предоставляла помощь Украине, пишет Ugra-news.

Также Трамп мог решить закрыть штаб-квартиру организации в США из-за способности Агентства контролировать целые сектора обществ зарубежных стран, трансформировать в нужном для Америки ключе.

«Это пул людей, которые специализируются на государственных переворотах. С помощью журналистов, ученых, общественников. Сотрудники этой организации - специалисты высшего класса, за плечами у них переформатирования 10-15 стран», - пояснил эксперт.

Он считает, что именно госпереворот или другие изменения в гражданском обществе и вызывают опасения у Трампа.