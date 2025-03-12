Политолог Брутер назвал цель переговоров в Джидде для Трампа

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер назвал переговоры американской и украинской делегаций в Джидде второй частью спектакля, который начался в Вашингтоне.

«Сначала (Владимир) Зеленский был плохим парнем, потом он стал хорошим. И вместе они договорились, что будут давить на Путина, который хочет мира, и поэтому якобы должен принять их условия. Они говорили о первоначальном прекращении огня, а потом, может быть, через 150 лет, все остальное. А, может, и нет», — прокомментировал политолог, чьи слова приводит «Радио 1».

Он считает, что делегации обсуждали, как оформить политически те соглашения, которые станут ключевыми для президента США Дональда Трампа, ведь американский лидер желает стать главным героем этой истории.

Политолог подчеркнул, что политически урегулировать конфликт на Украине очень трудно, поэтому стороны решили надавить на Президента РФ Владимира Путина и на 30 дней прекратить боевые действия.

По мнению Брутера, Трампу не важно, добьётся ли Россия каких-либо результатов. Ему важно остаться главным. Если объявят перемирие, то, естественно, Россия не начнет второй раз спецоперацию.

«Это и есть цель Трампа, которую они вчера зафиксировали в неких итоговых документах по встрече», — резюмировал политолог.

Напомним, что на встрече стороны договорились о следующем: Украина полностью прекращает огонь на 30 дней, а Штаты взамен предоставляют Киеву разведданные и помогают ему в сфере безопасности. Кроме того, Киев и Вашингтон договорились в ближайшее время заключить сделку по редкоземельным металлам.