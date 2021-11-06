Политолог Большаков: Татарстан — особый регион, потому что у нас есть Конституция

Политолог, социолог, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24» подчеркнул, что Татарстан — это особый регион, потому что у нас есть Конституция.

«Я бы поздравил с тем, что мы регион все-таки особый, потому что у нас есть Конституция. В свое время она сыграла достаточно важную роль. Даже если в нее будут внесены поправки, я бы праздник обязательно оставил», — сказал Большаков.

По его мнению, такие праздники, как День Конституции, способствуют развитию правового сознания и политической культуры: «На мой взгляд, очень жалко, что убрали праздник 12 декабря — День российской Конституции. На самом деле, такие праздники способствуют развитию правового сознания и политической культуры, прежде всего, молодежи. То, что в Татарстане праздник остался, это замечательно».

Также он отметил важность Дня народного единства, который был предложен как общегражданский праздник. «Группа людей ходит на русский марш, группа людей отмечает религиозный праздник — день иконы Казанской Божией матери, а всем остальным предложен этот общегражданский праздник. Я думаю, чтобы он устоялся, и мы отмечали его на уровне 9 Мая, должно пройти большое количество лет. Мы строим свое государство, но не все получается. Я думаю, этот праздник станет составляющей будущей российской идеологии. Надо, чтобы она вошла в массы, и массы доверяли этим тезисам», — отметил политолог.