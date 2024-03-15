Политолог Большаков: Один раз в шесть лет мы голосуем за наше будущее

Выборы Президента России проходят в непростой внешнеполитической и внешнеэкономической обстановке. Однако все попытки сорвать их тщетны, люди проголосуют за будущее своей страны. Свое видение ситуации «Татар-информу» изложил заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков.

«Данные выборы — особые, поскольку происходят события, которые не характерны для нашей страны, а это — период проведения СВО, противостояние с Украиной и Западом. Мы видим элементарные попытки нарушить нашу границу и дестабилизировать обстановку хотя бы на приграничных территориях. Мы видим, что главный эффект, который использует украинская сторона, связан с информационным воздействием. Но всё это к срыву выборов, конечно, не приведет», — заявил он.

Собеседник агентства отметил, что, согласно данным социологов, на выборах ожидается достаточно высокая явка. А та внешнеполитическая обстановка, которая сложилась, должна побудить людей прийти и сделать свой выбор, показать, что российская нация едина.

«Большинство людей придут на выборы со своими чаяниями и надеждами, которые носят не международный, не политический, а социально-экономический характер. Мы знаем, что попытки по дестабилизации были, но обстановка спокойная. Думаю, что большинство граждан придут и отдадут свой голос в избирательном бюллетене тому политику, которого они предпочтут», — заметил Большаков.

Он также напомнил, что выборы Президента страны проводятся один раз в шесть лет. В эти дни люди приходят на участки и голосуют за свое будущее.

Сегодня в России стартовали восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации, которые продлятся 15, 16 и 17 марта. До них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).