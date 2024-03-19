Политолог Большаков о выборах: Президент ассоциируется с лидером нации

В ходе выборов Президента России в Татарстане и по всей стране «произошла мобилизация избирателей, которые в большом количестве пришли на выборы». Таким мнением поделился с «Татар-информом» завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ Андрей Большаков.

«Многие назвали эти выборы необычными. Мы никогда не проводили выборы, в которых было столь сильно иностранное вмешательство. Этот тот фактор, который был решающим. Наши „партнеры“ надеялись на то, что это повлечет фатальные последствия для России. Но на самом деле впервые за постсоветскую историю мы видим полное объединение российской нации вокруг фигуры Президента», — сказал он.

Спикер отметил, что в Татарстане явка и показатель голосования за действующего Президента выше общероссийских.

«Это для нас не является неожиданностью, так было всегда. Но вот то, что все регионы показали высокий процент явки и проголосовали за действующего Президента, в первую очередь „заслуга“ тех людей, которые хотели этим выборам помешать», — считает Большаков.

Эксперт отметил, что люди осознали тот факт, что «против нас ведется самая настоящая война». И это поспособствовало тому, что произошла «мобилизация избирателей, которые в большом количестве пришли на выборы».

Кроме того, выборы проходили три дня и люди могли выбрать подходящее время для голосования: кто-то голосовал в рабочий день, а кто-то — в выходные.

«Остальные кандидаты не оказали должного соперничества, и это было ясно с самого начала. Кого бы ни ставили от существующих политических партий России в качестве конкурентов против действующего Президента, они бы точно также проиграли с разгромным счетом. Потому что Президент ассоциируется с лидером нации, с главнокомандующим. А главнокомандующего во время боевых действий, в ходе проведения СВО не меняют», — отметил Андрей Большаков.

Кроме того, по мнению эксперта, сыграл и экономический фактор.

«Мы обеспечили себе пятое место в мире по валовому продукту. Экономика в условиях санкций развивается явно неплохо. Санкции открыли новые возможности для развития экономики, а это очень важно для населения и всей страны», — заключил Большаков.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, нынешний Президент по итогам обработки 100% бюллетеней набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.