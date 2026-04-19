news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 19 апреля 2026 16:32

Политолог Блохин заявил, что войну в Иране ждет заморозка при тупике сторон

Читайте нас в
Телеграм

Война в Иране перейдет в замороженную фазу, когда противоборствующие стороны зайдут в тупик, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Эксперт отметил, что пока Ормузский пролив выступает главным рычагом давления США и Ирана друг на друга. Когда стороны полностью зайдут в тупик и у них закончатся инструменты для решения конфликта, произойдет заморозка. Если же у кого-то будет возможность изменить ситуацию, то о заморозке речи не пойдет, пояснил Блохин.

Иран имеет возможность заблокировать Ормузский пролив и использует это как рычаг. Американцы хотят полностью изолировать Иран, но пока это не получается. Они пытаются подобрать ключи к решению задач и находятся в поиске идеального рычага. Пока Ормузский пролив остается термометром и главным инструментом взаимного давления, добавил политолог.

#сша и иран
news_right_1
news_right_2
news_bot
«Нам нравится русский язык»: в Татарстане написали «Тотальный диктант» о бабушке Пушкина

Фазлеева: Участием в «Тотальном диктанте» привлекаем внимание к русскому языку

Новости партнеров