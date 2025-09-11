Политолог Блохин оценил шансы на поимку заказчика убийства Чарли Кирка

Если выяснится, что убийство американского активиста Чарли Кирка организовала Демократическая партия США, это вызовет скандал, превосходящий любой «Уотергейт». Об этом заявил RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Я думаю, заказчик не будет найден. А исполнителя найдут. Если президент США Дональд Трамп найдет исполнителя и он будет связан с "глубинным государством", либеральным лагерем, это ослабит позиции демократов», — сказал он.

Блохин отметил, что Чарли Кирк отстаивал принципы, против которых выступает «глубинное государство». И если убийство окажется связанным с демократами, то будет означать, что эта политическая сила прибегает и к террористическим методам.

«И давайте не забывать, что покушение на самого Трампа практически и сделало его президентом. Он сразу стал сакральной жертвой в глазах своего электората», — заметил эксперт.