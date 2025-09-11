news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 11 сентября 2025 15:32

Политолог Блохин оценил шансы на поимку заказчика убийства Чарли Кирка

Читайте нас в
Телеграм

Если выяснится, что убийство американского активиста Чарли Кирка организовала Демократическая партия США, это вызовет скандал, превосходящий любой «Уотергейт». Об этом заявил RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Я думаю, заказчик не будет найден. А исполнителя найдут. Если президент США Дональд Трамп найдет исполнителя и он будет связан с "глубинным государством", либеральным лагерем, это ослабит позиции демократов», — сказал он.

Блохин отметил, что Чарли Кирк отстаивал принципы, против которых выступает «глубинное государство». И если убийство окажется связанным с демократами, то будет означать, что эта политическая сила прибегает и к террористическим методам.

«И давайте не забывать, что покушение на самого Трампа практически и сделало его президентом. Он сразу стал сакральной жертвой в глазах своего электората», — заметил эксперт.

#США
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

10 сентября 2025
«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

«Главное – доверие общества»: эксперты из РТ обсудили значимость выборов 14 сентября

10 сентября 2025