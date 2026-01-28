Политолог Блохин: Критика психического здоровья Трампа может быть политическим трюком

Западные политики могут намеренно представлять президента США Дональда Трампа психически нестабильным. Такое предположение в беседе с NEWS.ru высказал ведущий научный сотрудник Центра безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, цель подобной риторики — объявить решения американского лидера нелегитимными, чтобы впоследствии их пересмотреть.

Эксперт отметил, что этот метод использовался против главы Белого Дома и ранее со стороны его политических оппонентов. Блохин считает, что заявления о неадекватности президента — это политический трюк, позволяющий «глубинному государству», евробюрократии и демократам создать основу для отмены его решений под предлогом неудовлетворительного состояния здоровья.

Поводом для комментариев политолога стали заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который после личной встречи с Трампом 17 января назвал его «опасным» и «не в своём уме».