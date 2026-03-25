Политолог Асафов: Народная программа «Единой России» – эффективный партийный инструмент

Народная программа «Единой России» – эффективный партийный инструмент стратегического планирования. Таким мнением на форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде поделился политолог Александр Асафов.

«Народная программа – это эффективный партийный инструмент стратегического и тактического планирования. Программа 2021 года полностью выполнена. «Единая Россия» – это неравнодушный представитель большинства нашей страны в процессе достижения национальных целей», – выразил уверенность собеседник агентства.

Политолог добавил, что партийные инициативы не должны быть оторваны от жизни людей. У них должна быть конкретная ощутимая цель, влияющая на жизнь каждого человека. «Народная программа», на его взгляд, – хороший пример такой работы.