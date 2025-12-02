Политолог-американист: В середине XXI века Мексика может захватить юг США

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru рассказал, что США рискуют потерять южные регионы из-за нерешенных миграционных вопросов, связанных с тенденциями демографии и расселения мексиканцев, въезжающих в страну.

Эксперт отметил, что, согласно расчетам от ООН, к середине XXI века белое население в США станет меньшинством, поскольку многие американцы имеют одного ребенка или являются совсем бездетными. В то же время количество небелого населения в стране растет, как за счет рождения детей, так и за счет миграции.

Особенное внимание в этой связи Блохин обратил на мексиканских мигрантов. Он отметил, что эта категория людей почти не интегрируется в американское общество, а также концентрируется в южных штатах, особенно в штате Техас. Без регулирования миграционной политики южные штаты могут перейти под контроль Мексики, предупреждает Блохин.