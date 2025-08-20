Политолог Александр Асафов: Татарстан следует всем национальным целям России

В работе руководства Татарстана можно найти отражение движения ко всем национальным целям, обозначенным Президентом России Владимиром Путиным. Таким мнением на заседании экспертного клуба «Волга» поделился политолог, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

«Когда мы смотрим на национальные цели, обозначенные в указе Президента России Владимира Путина, всего их семь, мы видим в Татарстане движение к каждой из них. Это и цифровизация, и демографический вопрос, и воспитание социально-ответственной и патриотичной личности, и образование, и здравоохранение, и социалка, и инфраструктурное строительство», – заявил он.

Асафов подчеркнул, что для каждого региона важны амбиции, политическая воля и ответственность. Татарстан нашел хороший баланс в этих направлениях.