Александр Асафов: «Спецоперация стала экзаменом на зрелость для нашего общества»
Как специальная военная операция повлияла на мировоззрение молодежи и общества в целом в России и кого в наше время можно назвать патриотом? На эти и другие вопросы корреспонденту «Татар-информа» ответил российский политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.
«Проблемы, которые еще несколько лет назад разрывали общество на части, ушли из повестки»
Проведение специальной военной операции на территории Украины показало слабые места в восприятии реальности не только у молодежи, но и у взрослых людей, считает Александр Асафов.
«Я говорю о случаях, когда люди не могли трактовать и интерпретировать для себя событийный ряд и принимали эмоциональное, а не рациональное решение. Взрослые люди, у которых есть работа или бизнес, под информационным давлением бросали всё и уезжали в Казахстан. Это не рационально», – развел руками политолог.
Асафов полагает, что спецоперация стала катализатором для принудительного взросления общества. На сегодняшний день многие проблемы, которые еще несколько лет назад разрывали общество на части и вызывали дискуссии, ушли из повестки.
«Мы все проходим этап принудительного взросления. Сейчас нет дискуссий по поводу примирения красных и белых, вопросов добровольной или принудительной вакцинации. Эти проблемы никуда не делись, но общество стало относиться к этому гораздо взрослее», – уверен Асафов.
По мнению политолога, спецоперация консолидировала общество вокруг мощнейших вызовов. Люди начали больше разбираться в том, что происходит. Многие начали понимать свою роль в стране и истории. Были запущены процессы по разным направлениям: от воспитания до промышленности.
«Люди не рождаются патриотами, это результат деятельной работы»
За последние 30 лет в стране наблюдался пробел в патриотическом воспитании молодежи, считает Асафов. Он уверен, что патриотизм не заложен в людях изначально, это качество, которое необходимо прививать.
«Многое упущено за последние 30 лет. Ошибочно считается, что патриотизм и хорошее отношение к государству – это данность, что люди с ним рождаются, а затем теряют. Это заблуждение. Патриотизм – это результат деятельной воспитательной работы. Сейчас государство заполняет те пустоты, которые образовались по этому направлению за десятилетия», – поделился мнением политолог.
Брешь в воспитательной работе начала образовываться еще со времен распада СССР. Те патриотические институты, которые работали в советское время, были упразднены, а новой альтернативы предложено не было, уверен Асафов.
«Причина не в том, что молодежь какая-то не такая, слушает не ту музыку или читает не те книги. После распада СССР ценностные ориентиры были разрушены или заменены симуляторами. И та молодежь, о которой мы говорим сейчас, – это исключительно продукт воспитания своих родителей, у которых тоже не было ответа на базовые вопросы: какие главные ценности, кто мы и какую роль играем в стране», – пояснил он.
По словам политолога, последние десятилетия в молодежи воспитывали «универсального потребителя». Они доверяют информации, которая доносится до них из рекламы.
«Это проблемы роста нашего государства в постсоветском изложении. Они преодолимы, но это длительный процесс», – заключил Асафов.
«Время социального эгоизма и дарвинизма безвозвратно прошло»
Многие представители более старшего поколения говорят о том, что молодежь стала эгоистичной. В то же время в трудные времена молодые люди не закрываются от общества, а консолидируются вокруг больших вызовов.
«Расцвет добровольчества в стране пришелся на период пандемии коронавируса. Казалось бы, тогда наша молодежь должна была повести себя максимально эгоистично, но оказалось, что нет. Сейчас мы видим, как при новых вызовах вовлечение общества в решение проблем стало еще больше», – констатировал политолог.
Молодыми людьми движет желание помочь нуждающимся, что еще раз говорит об открытости и вовлеченности российского общества в самые важные вопросы. По данным соцопросов, люди в такой тяжелый период мыслят монолитно, выражая поддержку решению о проведении СВО, подчеркнул Асафов.
«Мы видим консолидацию общества вокруг важнейших вопросов, таких как одобрение проведения СВО, деятельность Правительства страны, доверие Президенту России. Это говорит о том, что общество опирается на базовые ценностные основания, присущие нашему народу. Исходя из этого, я думаю, что время социального эгоизма и дарвинизма безвозвратно прошло», – улыбнулся политолог.
Асафов уверен, что в ближайшем будущем масштабы добровольческого движения, в том числе среди молодых людей, будут только расти.
«Призывать молодых людей быть патриотами, не давая им базовых понятий, – серьезное заблуждение»
В вопросах патриотизма важно не делить людей плохих и хороших. Такая постановка вопроса будет заблуждением и искажением действительности. Патриотизм, по мнению Асафова, стоит на нескольких базовых столпах.
«Первое – это знание отечественной истории и ее героев. Второе – понимание миссии государства и человека, Третье – это базовые ценности, которые присущи нашему народу», – пояснил собеседник.
Асафов пояснил, что ценности указаны в «Основах государственной политики по защите национальных ценностей». Это документ был подписан Президентом страны Владимиром Путиным. Каждый знает, что такое милосердие и любовь к семье.
«Но у молодых людей сейчас нет четкого понимания по остальным понятиям. С ними об этом никто не разговаривал. Поэтому призывать молодых людей быть патриотами, не давая им базовых понятий, – серьезное заблуждение», – отметил Асафов.
По его словам, диалог с молодежью многие годы шел сверху вниз, но сейчас ситуация меняется. Произошли тектонические сдвиги в системе образования и общественной жизни. В частности, появление в стране нового Всероссийского общества детей и молодежи, которое создано по инициативе самих молодых людей, а не по приказу «сверху».