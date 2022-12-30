Александр Асафов: «Спецоперация стала экзаменом на зрелость для нашего общества»

Как специальная военная операция повлияла на мировоззрение молодежи и общества в целом в России и кого в наше время можно назвать патриотом? На эти и другие вопросы корреспонденту «Татар-информа» ответил российский политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Александр Асафов: «Мы все проходим этап принудительного взросления»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Проблемы, которые еще несколько лет назад разрывали общество на части, ушли из повестки»

Проведение специальной военной операции на территории Украины показало слабые места в восприятии реальности не только у молодежи, но и у взрослых людей, считает Александр Асафов.

«Я говорю о случаях, когда люди не могли трактовать и интерпретировать для себя событийный ряд и принимали эмоциональное, а не рациональное решение. Взрослые люди, у которых есть работа или бизнес, под информационным давлением бросали всё и уезжали в Казахстан. Это не рационально», – развел руками политолог.

Асафов полагает, что спецоперация стала катализатором для принудительного взросления общества. На сегодняшний день многие проблемы, которые еще несколько лет назад разрывали общество на части и вызывали дискуссии, ушли из повестки.

«Мы все проходим этап принудительного взросления. Сейчас нет дискуссий по поводу примирения красных и белых, вопросов добровольной или принудительной вакцинации. Эти проблемы никуда не делись, но общество стало относиться к этому гораздо взрослее», – уверен Асафов.

По мнению политолога, спецоперация консолидировала общество вокруг мощнейших вызовов. Люди начали больше разбираться в том, что происходит. Многие начали понимать свою роль в стране и истории. Были запущены процессы по разным направлениям: от воспитания до промышленности.

Патриотизм не заложен в людях изначально, это качество, которое необходимо прививать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Люди не рождаются патриотами, это результат деятельной работы»

За последние 30 лет в стране наблюдался пробел в патриотическом воспитании молодежи, считает Асафов. Он уверен, что патриотизм не заложен в людях изначально, это качество, которое необходимо прививать.

«Многое упущено за последние 30 лет. Ошибочно считается, что патриотизм и хорошее отношение к государству – это данность, что люди с ним рождаются, а затем теряют. Это заблуждение. Патриотизм – это результат деятельной воспитательной работы. Сейчас государство заполняет те пустоты, которые образовались по этому направлению за десятилетия», – поделился мнением политолог.

Брешь в воспитательной работе начала образовываться еще со времен распада СССР. Те патриотические институты, которые работали в советское время, были упразднены, а новой альтернативы предложено не было, уверен Асафов.

«Причина не в том, что молодежь какая-то не такая, слушает не ту музыку или читает не те книги. После распада СССР ценностные ориентиры были разрушены или заменены симуляторами. И та молодежь, о которой мы говорим сейчас, – это исключительно продукт воспитания своих родителей, у которых тоже не было ответа на базовые вопросы: какие главные ценности, кто мы и какую роль играем в стране», – пояснил он.

По словам политолога, последние десятилетия в молодежи воспитывали «универсального потребителя». Они доверяют информации, которая доносится до них из рекламы.

«Это проблемы роста нашего государства в постсоветском изложении. Они преодолимы, но это длительный процесс», – заключил Асафов.

«Мы видим консолидацию общества вокруг важнейших вопросов, таких как одобрение проведения СВО, доверие Президенту России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Время социального эгоизма и дарвинизма безвозвратно прошло»

Многие представители более старшего поколения говорят о том, что молодежь стала эгоистичной. В то же время в трудные времена молодые люди не закрываются от общества, а консолидируются вокруг больших вызовов.

«Расцвет добровольчества в стране пришелся на период пандемии коронавируса. Казалось бы, тогда наша молодежь должна была повести себя максимально эгоистично, но оказалось, что нет. Сейчас мы видим, как при новых вызовах вовлечение общества в решение проблем стало еще больше», – констатировал политолог.

Молодыми людьми движет желание помочь нуждающимся, что еще раз говорит об открытости и вовлеченности российского общества в самые важные вопросы. По данным соцопросов, люди в такой тяжелый период мыслят монолитно, выражая поддержку решению о проведении СВО, подчеркнул Асафов.

«Мы видим консолидацию общества вокруг важнейших вопросов, таких как одобрение проведения СВО, деятельность Правительства страны, доверие Президенту России. Это говорит о том, что общество опирается на базовые ценностные основания, присущие нашему народу. Исходя из этого, я думаю, что время социального эгоизма и дарвинизма безвозвратно прошло», – улыбнулся политолог.

Асафов уверен, что в ближайшем будущем масштабы добровольческого движения, в том числе среди молодых людей, будут только расти.

Патриотизм, по мнению Асафова, стоит на нескольких базовых столпах. Первое – это знание отечественной истории и ее героев Фото: © Регина Гумарова

«Призывать молодых людей быть патриотами, не давая им базовых понятий, – серьезное заблуждение»

В вопросах патриотизма важно не делить людей плохих и хороших. Такая постановка вопроса будет заблуждением и искажением действительности. Патриотизм, по мнению Асафова, стоит на нескольких базовых столпах.

«Первое – это знание отечественной истории и ее героев. Второе – понимание миссии государства и человека, Третье – это базовые ценности, которые присущи нашему народу», – пояснил собеседник.

Асафов пояснил, что ценности указаны в «Основах государственной политики по защите национальных ценностей». Это документ был подписан Президентом страны Владимиром Путиным. Каждый знает, что такое милосердие и любовь к семье.

«Но у молодых людей сейчас нет четкого понимания по остальным понятиям. С ними об этом никто не разговаривал. Поэтому призывать молодых людей быть патриотами, не давая им базовых понятий, – серьезное заблуждение», – отметил Асафов.

По его словам, диалог с молодежью многие годы шел сверху вниз, но сейчас ситуация меняется. Произошли тектонические сдвиги в системе образования и общественной жизни. В частности, появление в стране нового Всероссийского общества детей и молодежи, которое создано по инициативе самих молодых людей, а не по приказу «сверху».