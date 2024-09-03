Политкухня: Сабурская рассказала о правах человека в РТ и переговорах по пленным

Сегодня гостьей подкаста «Политкухня» стала уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская. В ходе беседы были затронуты такие важные вопросы, как поддержка бойцов, которые возвращаются со специальной военной операции, переговоры с Украиной в Турции и возможность введения в Татарстане закона о домашнем насилии.

В начале интервью омбудсмен Татарстана поделилась детскими воспоминаниями о запахе свежеприготовленной жареной картошки, который ассоциировался с долгожданным возвращением отца из командировок. «Если в доме пахнет картошкой, то, значит, папа дома», — объяснила свои чувства в детстве Сабурская. Отец сыграл большую роль в становлении гостьи подкаста, потому что ее мать ушла из жизни достаточно рано.

Затронула Сария Сабурская и проблему важности исторического образования. «Если детям неинтересно, нечего их винить в незнании», — уверена она. По ее словам, сейчас разрабатываются разные форматы, в том числе — так называемые «историксы» (аналог комиксов), с помощью которых предполагается рассказывать о великих деятелях России. Также было принято решение об увеличении числа уроков по истории до 470 часов, но, по мнению омбудсмена РТ, не менее важно изучать культуру и прошлое малой родины.

Отдельно Сария Сабурская остановилась на значении института уполномоченных по правам человека. Она подчеркнула, что «для демократического развития страны важно иметь возможность предложить альтернативные решения, если все другие варианты исчерпаны».

Ведущая подкаста Алина Гималтдинова напомнила о недостаточном законодательном регулировании проблемы домашнего насилия в России. Сабурская пояснила, что раньше такие случаи считались уголовными преступлениями, а сейчас речь часто идет лишь об административных санкциях — за исключением ситуаций с летальным исходом. «Не всегда принимаются необходимые меры, но всегда можно обратиться к нам. Также есть общественные организации, которые предоставляют приют», — добавила она.

Омбудсмен Татарстана также поделилась деталями переговоров с Украиной в Анкаре по вопросам военнопленных. Встречи под кураторством Татьяны Москальковой, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, стали важным шагом по установлению контактов во время военных действий. Благодаря этим переговорам была создана база для мониторинга содержания военнопленных и возможности передачи посылок.

Новый подкаст «Политкухня» с содержательными разговорами доступен на телеканале ТНВ и в социальных сетях «Татар-информа». Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.