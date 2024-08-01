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Общество 1 августа 2024 11:00

Политкухня с Захаровой: 25 млрд на соцподдержку татарстанцев и уроки семьеведения

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стала Светлана Захарова, председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике. Она прокомментировала негативный тренд рождаемости, рассказала о поддержке одиноких матерей и раскрыла секреты внутренней политической кухни.

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Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и по телеканалу ТНВ. Новые выпуски выходят по четвергам.

Захарова Светлана Михайловна
Захарова Светлана Михайловна
Депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, председатель Комитета по социальной политике

Родилась 30 июля 1972 в Набережных Челнах.

Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», Кемеровский государственный университет по специальности «менеджер социальной сферы, страхования и здравоохранения».

В течение 10 лет – с 1995 по 2005 год – избиралась депутатом Горсовета Набережных Челнов. Затем работала заместителем главврача, главным врачом городской поликлиники №4 автограда.

С 2009 по 2024 год – депутат Государственного Совета четвертого, пятого и шестого созывов. С сентября 2019 года является председателем Комитета по социальной политике.

Кандидат медицинских наук.

Врач года – победитель в номинации «Лучший руководитель» (2008).

#политкухня #Госсовет Татарстана #социальная политика
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