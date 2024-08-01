Политкухня с Захаровой: 25 млрд на соцподдержку татарстанцев и уроки семьеведения

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и по телеканалу ТНВ. Новые выпуски выходят по четвергам.