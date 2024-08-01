Политкухня с Захаровой: 25 млрд на соцподдержку татарстанцев и уроки семьеведения

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, председатель Комитета по социальной политике
Родилась 30 июля 1972 в Набережных Челнах.
Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело», Кемеровский государственный университет по специальности «менеджер социальной сферы, страхования и здравоохранения».
В течение 10 лет – с 1995 по 2005 год – избиралась депутатом Горсовета Набережных Челнов. Затем работала заместителем главврача, главным врачом городской поликлиники №4 автограда.
С 2009 по 2024 год – депутат Государственного Совета четвертого, пятого и шестого созывов. С сентября 2019 года является председателем Комитета по социальной политике.
Кандидат медицинских наук.
Врач года – победитель в номинации «Лучший руководитель» (2008).