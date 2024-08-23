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Общество 23 августа 2024 15:43

Политкухня с Зайниевым: как привлечь юных зрителей в театр в эпоху гаджетов

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стал руководитель Татарского государственного театра кукол «Экият», заслуженный деятель искусств Татарстана и обладатель трех «золотых масок» Ильгиз Зайниев.

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Ведущая Алина Гималтдинова обсудила с Ильгизом Зайниевым ряд важных тем: от сохранения языка и возможностей для молодых сценаристов до цензуры и других актуальных вызовов, стоящих перед театром в эпоху цифровизации.

Также в рамках подкаста затронули вопросы западной культуры и ее влияния на образовательный процесс. С точки зрения Зайниева, «для театра разницы нет, какого цвета кожи артист кукольного театра», но важным остается то, к чему могут привести уроки с искаженной историей.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.

#политкухня #театр экият #культура #ильгиз зайниев
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