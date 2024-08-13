news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 13 августа 2024 14:00

Политкухня с Галимовой: о предсказании бабушки и характере Минниханова

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стала пресс-секретарь Раиса Республики Татарстан Лилия Галимова.

Скопировать ссылку

В первом эксклюзивном интервью Лилия Галимова рассказала ведущей Алине Гималтдиновой о том, что привело ее в журналистику, почему для нее стала непростой практика в Госсовете республики, что произойдет, если не взять трубку, когда звонит Рустам Нургалиевич, и кто же всё-таки делает фотографии «хэерле иртэ» для соцсетей Раиса.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ.

#политкухня #лилия галимова #Рустам Минниханов
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_right_column_3_240_400