Политкухня с Галимовой: о предсказании бабушки и характере Минниханова

В первом эксклюзивном интервью Лилия Галимова рассказала ведущей Алине Гималтдиновой о том, что привело ее в журналистику, почему для нее стала непростой практика в Госсовете республики, что произойдет, если не взять трубку, когда звонит Рустам Нургалиевич, и кто же всё-таки делает фотографии «хэерле иртэ» для соцсетей Раиса.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ.