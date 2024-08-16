news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 16 августа 2024 17:57

Политкухня с Гайнутдиновой: из кабины троллейбуса в большую политику

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стала успешная бизнесвумен и политический деятель Роза Гайнутдинова.

Скопировать ссылку

В интервью ведущей Алине Гималтдиновой она рассказала о детстве в селе Нижняя Мактама, о пути от водителя троллейбуса до директора косметической компании, о своем видении роли бизнеса в политике и о том, как же успешно совмещать предпринимательство, семью и политическую деятельность (спойлер: никак).

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ.

#политкухня
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_right_column_3_240_400
news_bot_970_100