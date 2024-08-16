Политкухня с Гайнутдиновой: из кабины троллейбуса в большую политику

В интервью ведущей Алине Гималтдиновой она рассказала о детстве в селе Нижняя Мактама, о пути от водителя троллейбуса до директора косметической компании, о своем видении роли бизнеса в политике и о том, как же успешно совмещать предпринимательство, семью и политическую деятельность (спойлер: никак).

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

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