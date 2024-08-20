«Политкухня» с Гафиятуллиным: об обучении на английском в период СВО и отношении к ЕГЭ

Нияз Гафиятуллин рассказал, для чего нужно обучение на английском языке в период СВО и поделился секретами социальных лифтов для учителей и своим мнением о ЕГЭ.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.