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Общество 20 августа 2024 15:51

«Политкухня» с Гафиятуллиным: об обучении на английском в период СВО и отношении к ЕГЭ

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стал «Учитель года» Нияз Гафиятуллин.

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Нияз Гафиятуллин рассказал, для чего нужно обучение на английском языке в период СВО и поделился секретами социальных лифтов для учителей и своим мнением о ЕГЭ.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.

#политкухня #Образование
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