Политкухня с Фазлеевой: о Годе семьи, возвращении бойцов и поддержке молодежи

С ведущей подкаста Алиной Гималтдиновой вице-премьер Лейла Фазлеева обсудила плюсы и минусы ЕГЭ, акценты в воспитании детей, а также рассказала, какой в реальной жизни за рамками видео- и фотообъективов Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Фазлеева рассказала, как казанцы читали ей стихи в эфире городской радиостанции, где вице-премьер ведет свою рубрику «Счастье от ума», говорит о литературе и дает советы, что прочитать. Она рассказала, что до сих пор старается читать каждый день, эту привычку Лейла Фазлеева приобрела в то время, когда работала учительницей русского языка и литературы.

На «Политкухне» затронули тему образования в целом и роль ЕГЭ в частности, а также обсудили Год семьи.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Финальный выпуск первого сезона подкаста можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ.