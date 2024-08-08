«Политкухня» с Бухараевым: зачем нужны станки и как случайно стать депутатом?

Генеральный директор АО «Фонд развития промышленности Республики Татарстан» и член партии ЛДПР Марат Бухараев стал гостем эксклюзивного подкаста о власти и еде «Политкухня» у Алины Гималтдиновой.

В нулевые Марат Бухараев совершенно случайно стал самым молодым депутатом Республики Татарстан. После выставления своей кандидатуры на выборах в Государственный Совет он прекрасно понимал, что даже если его партия займет 100% мест, он не попадает в новый созыв. Однако после освобождения ряда мандатов Марат Зуфарович получил заветный звонок с предложением стать депутатом Госсовета Республики Татарстан.

Помимо личных вопросов о семье, о молодёжной политике и «закрытом клубе КВНщиков» во властных структурах, основной акцент разговора был на профессиональной деятельности Бухараева и инвестициях в Татарстан. Гость подкаста, вооружившись тезисами «жить и работать в Татарстане актуально» и «кукморские валенки все в России с удовольствием носят», перешел к более прикладным вопросам: куда вкладывать деньги, как дела обстоят с импортозамещением и почему Татарстан остается привлекательным для инвесторов несмотря ни на что.

Коснувшись вопроса импортозамещения, он отметил, что «цена готового китайского изделия дешевле, чем у нас, даже сырье. По некоторым областям конкурировать невозможно». При этом по многим позициям удалось заместить производство, на некоторых предприятиях уровень локализации достигает 30 — 40 процентов. В первую очередь, чтобы решить эту проблему, необходимы станки для того, .

На обывательский вопро, куда стоит вкладывать деньги, Марат Бухараев подсказывает, что требуется просто пройтись по магазинам и посмотреть, что не производится в России: «крепежи, саморезы — это все до сих пор завозится из Китая». В стране сейчас действуют более 1000 различных мер поддержки для производителей и бизнеса, которые не только оказывают финансовую поддержку, но и помогают в юридических вопросах и с продвижением товаров как внутри страны, так и за границей.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» — это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней кухни политиков нашей республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и по телеканалу ТНВ. Новые выпуски выходят по четвергам.