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Общество 27 августа 2024 14:14

Политкухня с Ильшатом Аминовым: о ТНВ, федерализме и любви

Героем новой серии подкаста «Политкухня» стал генеральный директор первого республиканского спутникового телеканала «ТНВ», председатель союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

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Ильшат Аминов рассказал, как зародился телеканал ТНВ и для чего он был создан.

Также глава телекомпании поделился секретом – как построить крепкую семью. С супругой они вместе уже более 40 лет, эта любовь прошла через испытания и сложности, а залог успеха — терпение и готовность уступать в отношениях.

Аминов затронул вопрос федерализма в России, подчеркнув важность Госсовета как элемента, который помогает Татарстану отстаивать свои права. «Мы должны использовать все возможности, которые у нас есть, чтобы защищать интересы нашей республики», — считает он.

Кроме того, Аминов рассказал, после каких трех заветных слов он бросил курить и как получал «двойки» за поведение.

Проект «Татар-информа» «Политкухня» – это первый татарстанский подкаст о власти и еде. Мы не только рассказываем о рецептах любимых блюд из детства выдающихся деятелей Татарстана, но и приоткрываем завесу тайны внутренней политической кухни республики.

Подкаст «Политкухня» можно смотреть на сайте «Татар-информа», в наших социальных сетях и на телеканале ТНВ. Новые выпуски выходят по вторникам и пятницам.

#политкухня #Ильшат Аминов #тнв
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